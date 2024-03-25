Робота морського коридору забезпечує перевезення 75% довоєнного товарообігу України — Finance.ua

Робота морського коридору забезпечує перевезення 75% довоєнного товарообігу України Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Функціонування морського коридору забезпечує перевезення 75% довоєнного товарообігу України. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

«Наразі ми по морських шляхах вийшли на 75% довоєнного товарообігу», — сказав він.

Водночас повністю відновити обсяги перевезень, які Україна мала до 2022 року, буде важко, оскільки значна частина підприємств опинилася на окупованих територіях, зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів або ж працює на прифронтових територіях, що негативно впливає на виробничі показники, додав посадовець.

За даними Юрія Васькова, із середини вересня 2023 року Україні вдалося забезпечити стабільну роботу морського коридору. За понад півроку новим маршрутом у Чорному морі було перевезено приблизно 33 млн т вантажів, тоді як на обробку аналогічного обсягу продукції в умовах дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та ООН знадобився рік, наголосив заступник міністра.

Наразі порти Великої Одеси разом із портами Дунаю забезпечують 90% зовнішнього товарообігу України. У лютому, який став рекордним за обсягами перевалки, у глибоководних портах України обробили 8 млн т вантажів, у портах Дунаю — 1,9 млн т. Решта вантажів відправляється на експорт через західний кордон, переважно залізничним транспортом, який працює більш стабільно, а також через автомобільні пункти пропуску із країнами, де немає блокувань, зазначив представник міністерства.

«У березні очікуємо на аналогічну динаміку у відсотковому співвідношенні. Український коридор ще має резерви до збільшення обсягів», — резюмував Юрій Васьков.

Як повідомлялося раніше, Українським коридором експортовано майже 30 млн т вантажів.

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