Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка) — Finance.ua

Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка) Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)

У січні 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року. Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували — на суму $3,4 млрд.

Про це повідомили в Державній митній службі.

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При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,1 млрд,

Польща — $568 млн

Німеччина — $388 млн.

Експортували з України найбільше:

до Польщі — на $334 млн,

Іспанії — на $322 млн,

Китаю — на $305 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $868 млн;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

продовольчі товари — $659 млн;

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

• продовольчі товари — $2,2 млрд;

• метали та вироби з них — $362 млн;

• мінеральні продукти — $312 млн.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.

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