Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка) — Finance.ua

Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)
У січні 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року. Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували — на суму $3,4 млрд.
Про це повідомили в Державній митній службі.
При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
Китай — $1,1 млрд,
Польща — $568 млн
Німеччина — $388 млн.
Експортували з України найбільше:
до Польщі — на $334 млн,
Іспанії — на $322 млн,
Китаю — на $305 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд;
- при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $868 млн;
- при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
- продовольчі товари — $659 млн;
- при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
• продовольчі товари — $2,2 млрд;
• метали та вироби з них — $362 млн;
• мінеральні продукти — $312 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.
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