Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)

Казна та Політика
28
Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)
Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)
У січні 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року. Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували — на суму $3,4 млрд.
Про це повідомили в Державній митній службі.
Читайте також
При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Перевершили минулий рік: за січень 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд (інфографіка)

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,1 млрд,
Польща — $568 млн
Німеччина — $388 млн.

Експортували з України найбільше:

до Польщі — на $334 млн,
Іспанії — на $322 млн,
Китаю — на $305 млн.
Місце для вашої реклами
У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд;
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, що складає 33% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $868 млн;
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 6,2 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;
  • продовольчі товари — $659 млн;
  • при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 5,5 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.
Читайте також
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
• продовольчі товари — $2,2 млрд;
• метали та вироби з них — $362 млн;
• мінеральні продукти — $312 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.