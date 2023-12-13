Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів — Finance.ua

Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів

Товарообіг України за січень-листопад 2023 року становить $90 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«Протягом січня-листопада 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $57,2 млрд, а експортували — на суму $32,8 млрд», — сказано в повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав $47,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року склало 0,49 дол./кг, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $9,3 млрд;

Польща — $5,9 млрд;

Німеччина — $4,5 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $4,4 млрд;

Румунії — на $3,5 млрд;

Туреччини — на $2,2 млрд.

Інфографіка: customs.gov.ua

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 127,4 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — $10,1 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 68,6 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні товари — $9,6 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 91,4 млрд грн, що складає 22% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $19,6 млрд;

метали та вироби з них — $3,6 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 526,9 млн грн.

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