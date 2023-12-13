Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів — Finance.ua

Товарообіг України за 11 місяців сягнув $90 мільярдів
Товарообіг України за січень-листопад 2023 року становить $90 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
«Протягом січня-листопада 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $57,2 млрд, а експортували — на суму $32,8 млрд», — сказано в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт склав $47,6 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року склало 0,49 дол./кг, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $9,3 млрд;
- Польща — $5,9 млрд;
- Німеччина — $4,5 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $4,4 млрд;
- Румунії — на $3,5 млрд;
- Туреччини — на $2,2 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2023 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $17,7 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 127,4 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості — $10,1 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 68,6 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні товари — $9,6 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 91,4 млрд грн, що складає 22% надходжень митних платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $19,6 млрд;
- метали та вироби з них — $3,6 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 526,9 млн грн.
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