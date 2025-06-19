За п’ять місяців 2025-го бізнесу відшкодували на 13 млрд грн більше ПДВ — Finance.ua
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За п’ять місяців 2025-го бізнесу відшкодували на 13 млрд грн більше ПДВ

Казна та Політика
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За п’ять місяців 2025-го бізнесу відшкодували на 13 млрд грн більше ПДВ
За п’ять місяців 2025-го бізнесу відшкодували на 13 млрд грн більше ПДВ
За 5 місяців 2025 року відшкодування ПДВ зросло майже на 24% у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
«У січні — травні 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки», — сказано в повідомленні.
Це на 23,8%, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на 15% (+ 9,3 млрд грн) більше у порівнянні з 2023 роком.
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У травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3% (+2,8 млрд грн) більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з травнем 2023 року показник зріс на 55,9% (+5,6 млрд грн).
Нагадаємо, минулого місяця Державна податкова служба перевиконала план надходжень на 5,2 мільярда гривень. Зокрема, у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн. Це на 21,9% більше, ніж у травні 2024 року.
Основні джерела надходжень у травні:
  • ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7% до плану):
  • податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2%);
  • акциз із вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3%).
За матеріалами:
Finance.ua
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