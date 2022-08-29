За останній рік хакери вкрали NFT на більш ніж $100 млн — Finance.ua

За останній рік хакери вкрали NFT на більш ніж $100 млн Вчора 00:47 — Фінтех і Картки

За останній рік хакери вкрали NFT на більш ніж $100 млн

Аналітики з Elliptic подали звіт про кіберзлочини у сфері NFT. Згідно з ним, за минулий рік хакери викрали NFT на суму більш ніж $100 млн. При цьому на кожній схемі вони заробили в середньому $300 тисяч.

За основу дослідження аналітики взяли дані з липня 2021 року по липень 2022 року. При цьому кількість вкрадених токенів за вказаний період зростає за експонентою.

Якщо в липні минулого року хакери викрали 494 NFT на $1,5 млн, то за той же місяць 2022 року їм вдалося вкрасти вже 4647. Найрезультативнішим став травень. За цей місяць зловмисники вкрали 3473 NFT на рекордну суму $23,9 млн.

За даними агентства, 23% від усіх вкрадених NFT цього року надійшли внаслідок злому Discord чи інших публічних каналів зв’язку. На кожній афері злочинці заробили близько $300 тисяч.

У червні-липні цього року крадіжки цінних токенів знизилися. Натомість шахраї націлилися на дешеві, але набагато більш поширені NFT з інших колекцій.

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Якщо ж взяти раніше звіти Elliptic, то видно, що з 2017 року через ринок NFT «відмили» близько $8 млн. При цьому через скандальний мікшер Tornado Cash пройшло вже понад $328 млн.

Позначені дані є приблизними. У звіті агентства йдеться, що власники не завжди заявляють про крадіжку токенів. Крім того, в мережі висвітлюють лише найгучніші афери, тоді як дрібні розкрадання залишаються поза увагою. Тож реальні цифри можуть бути значно вищими.

noworries За матеріалами:

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