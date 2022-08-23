Вартість найбільшої колекції NFT у світі впала до найнижчого показника у 2022 році — Finance.ua

Вартість найбільшої колекції NFT у світі впала до найнижчого показника у 2022 році Вчора 03:01 — Фінтех і Картки

Вартість найбільшої колекції NFT у світі впала до найнижчого показника у 2022 році

Ціна колекції NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) впала до найнижчого рівня з початку року. Це сталося на тлі тривалого падіння ринку NFT та загального обвалу криптовалютного ринку. Торгуючись за 65,68 ETH, мінімальна ціна NFT Bored Ape Yacht Club впала до показника, якого не було з січня 2022 року. Згідно з даними CoinGecko, вона має низхідний тренд після досягнення історичного максимуму в 153,7 ETH, яке відбулося 1 травня.

BAYC залишається найбільшою колекцією NFT з ринковою капіталізацією 656 800 ETH, трохи вищою від свого найближчого конкурента, CryptoPunks (загальна ринкова капіталізація якого сягає 655 000 ETH).

Однак це ще не всі погані новини для власників Bored Apes. Коливання ціни Ethereum означає, що в доларовому еквіваленті мінімальна ціна BAYC на сьогодні становить близько 107 000 доларів. Це значно нижча вартість, ніж на початку 2022 року, коли токен коштував трохи менше ніж 256 000 доларів.

Проте, і це ще не все. Токени Bored Apes, придбані за допомогою кредитів у службі однорангового кредитування BenDAO, можуть бути ліквідовані через різке падіння мінімальної ціни колекції. BenDAO стверджує, що «короткострокові коливання мінімальної ціни NFT є нормальним явищем».

Нагадаємо, що нещодавно член Bored Ape Yacht Club з ніком Vis. Eth придбав Bored Ape #5383 за 777 EТН, що еквівалентно майже $ 1,5 мільйона. Golden Fur Bored Ape NFT або Bored Ape #5383 — сердита мавпа у сорочці дроворуба. За даними Rarity Tools, інструменту для визначення унікальності NFT, Bored Ape #5383 займає 320 місце серед найрідкісніших мавп.

noworries За матеріалами:

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