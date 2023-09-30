За останні 6 років закрилося близько 500 брендів смартфонів — Finance.ua

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За останні 6 років закрилося близько 500 брендів смартфонів

Технології&Авто
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За останні 6 років закрилося близько 500 брендів смартфонів
За останні 6 років закрилося близько 500 брендів смартфонів
Аналітики з дослідницького бюро Counterpoint провели дослідження, щоб з’ясувати, скільки брендів смартфонів покинули світовий ринок за останні роки.
Їхнє дослідження виявило, що близько двох третин виробників смартфонів припинили свою діяльність.
У 2017 році, на піку зростання ринку, на світовому ринку було понад 700 активних виробників смартфонів. Наразі їхня кількість впала до менш ніж 250. За 6 років у сфері зникли близько 500 брендів, але більшість з них були маленькими локальними компаніями. Великі світові гравці залишаються стабільними.
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Ця ситуація викликана кількома факторами, такими як економічна криза, перехід на 5G, висока конкуренція, збільшення циклу заміни смартфонів, а також відставання в дослідженнях, розробках і маркетингу.
Згідно з прогнозами, в майбутньому ринок смартфонів ще не раз може зіткнутися з подібними змінами і скороченнями в числі брендів.

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