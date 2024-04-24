За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт — Finance.ua

За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт Сьогодні 10:44 — Енергетика

За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт

За координації Міненерго АТ «Миколаївобленерго» отримало 6 нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро. Спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Читайте також Оператор ГТС купуватиме газ у європейських трейдерів по-новому

«Попри постійні обстріли енергетики Миколаївщини роблять усе можливе, аби в оселях мешканців була електроенергія. Спецтехніка, придбана завдяки партнерам, допоможе прискорити відновлювальні роботи та забезпечити стабільне електропостачання», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Надані авто суттєво покращать роботу місцевих енергетиків, які через ворожий удар у 2022 році втратили значну частину спецтехніки — тоді ворог завдав по автобазі прицільного удару.

Читайте також Галущенко розповів, що робитемимо наступної зими

Завдяки технічним характеристикам (виліт стріли у підіймачах сягає 18 метрів) ремонтні бригади зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВ.

До літа миколаївські енергетики отримають за кошти Фонду підтримки енергетики України ще 3 одиниці спецтехніки.

Загалом для потреб Миколаївської області було придбано енергетичного обладнання на суму понад 9,8 мільйона євро.

Окрім цього, енергетики Миколаївщини отримали близько 2,2 тисячі тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.