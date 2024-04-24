За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт

Енергетика
17
За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт
За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт
За координації Міненерго АТ «Миколаївобленерго» отримало 6 нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро. Спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Читайте також
«Попри постійні обстріли енергетики Миколаївщини роблять усе можливе, аби в оселях мешканців була електроенергія. Спецтехніка, придбана завдяки партнерам, допоможе прискорити відновлювальні роботи та забезпечити стабільне електропостачання», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Надані авто суттєво покращать роботу місцевих енергетиків, які через ворожий удар у 2022 році втратили значну частину спецтехніки — тоді ворог завдав по автобазі прицільного удару.
Читайте також
Завдяки технічним характеристикам (виліт стріли у підіймачах сягає 18 метрів) ремонтні бригади зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВ.
До літа миколаївські енергетики отримають за кошти Фонду підтримки енергетики України ще 3 одиниці спецтехніки.
Загалом для потреб Миколаївської області було придбано енергетичного обладнання на суму понад 9,8 мільйона євро.
Читайте також
Окрім цього, енергетики Миколаївщини отримали близько 2,2 тисячі тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.