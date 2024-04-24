За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт — Finance.ua

За координації Міненерго миколаївські енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт
За координації Міненерго АТ «Миколаївобленерго» отримало 6 нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро. Спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.
«Попри постійні обстріли енергетики Миколаївщини роблять усе можливе, аби в оселях мешканців була електроенергія. Спецтехніка, придбана завдяки партнерам, допоможе прискорити відновлювальні роботи та забезпечити стабільне електропостачання», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Надані авто суттєво покращать роботу місцевих енергетиків, які через ворожий удар у 2022 році втратили значну частину спецтехніки — тоді ворог завдав по автобазі прицільного удару.
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Завдяки технічним характеристикам (виліт стріли у підіймачах сягає 18 метрів) ремонтні бригади зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВ.
До літа миколаївські енергетики отримають за кошти Фонду підтримки енергетики України ще 3 одиниці спецтехніки.
Загалом для потреб Миколаївської області було придбано енергетичного обладнання на суму понад 9,8 мільйона євро.
Окрім цього, енергетики Миколаївщини отримали близько 2,2 тисячі тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.
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