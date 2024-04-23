Галущенко розповів, що робитемимо наступної зими — Finance.ua

Галущенко розповів, що робитемимо наступної зими Сьогодні 12:34 — Енергетика

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у черговому засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

Онлайн-зустріч відбулась під керівництвом Джеффрі Пайєтта, заступника Державного секретаря США, та за участі представників країн-членів групи G7+, Європейської Комісії, Енергетичного Співтовариства, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Герман Галущенко зазначив, що там, де це можливо, українські енергетики вже здійснюють відновлювальні ремонти на об'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок масованих російських атак. У цьому контексті міністр звернувся до учасників засідання з пропозицією розглянути можливості передачі Україні вживаного енергетичного обладнання.

Адже виробництво нового потребує значного часу, а потреба у відновленні є терміновою. «Одночасно з ремонтами ми плануємо нарощувати потужності генерації. Це питання нашого виживання наступної зими. Тому вже тривають відповідні роботи, аби збільшити потужності розподіленої генерації, що дозволить балансувати систему», — зазначив міністр.

Окремо Галущенко наголосив на необхідності нарощування потужностей відновлюваної генерації, зокрема на рівні домогосподарств, що може відіграти важливу роль для балансування системи у літній період.Джеффрі Пайєтт подякував українським енергетикам за роботу для відновлення енергосистеми у складних умовах.

Також заступник Держсекретаря наголосив, що США продовжать підтримувати Україну та її енергосектор, відзначивши, що вагомим свідченням цих намірів є нещодавнє рішення Конгресу про допомогу Україні. Серед іншого на зустрічі обговорювалися потреби України у збільшенні пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн та важливість поповнення Фонду підтримки енергетики України для закупівлі енергетичного обладнання.

Представник Італії, яка головує у G7, зауважив, що минулого тижня учасники Групи Семи ухвалили декларацію, якою засвідчили свої наміри і надалі підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, зокрема надавати допомогу енергосектору.

Під час засідання до учасників координаційної групи вперше приєдналася Південна Корея, представниця якої зазначила, що уряд країни вже вивчає можливі напрямки допомоги українському енергосектору і готовий координувати відповідну роботу на рівні G7+.

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