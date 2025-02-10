За чиї кошти відбудовують критичну інфраструктуру в Україні: результати 2024 року — Finance.ua

За чиї кошти відбудовують критичну інфраструктуру в Україні: результати 2024 року Сьогодні 19:16

За чиї кошти відбудовують критичну інфраструктуру в Україні: результати 2024 року

Відновлення критичної інфраструктури в Україні не встигає за руйнуваннями — темпи руйнувань за місяць пришвидшились, але темпи відновлення також зростають.

Про це йдеться у презентації Центру економічної стратегії в межах проєкту «Контроль витрат на відновлення України».

За більшістю типів об’єктів зросла частка повністю відновлених об’єктів (відносно зруйнованих та пошкоджених).

Найбільші кількісні руйнування стосуються житла: 22 186 багатоквартирних будинків, 175 063 приватних будинків зруйновано або пошкоджено. З них відновлено близько 30%.

Хто дає гроші на відновлення критичної інфраструктури

За 2024 рік Україна залучила від зовнішніх донорів понад 1,1 млрд дол. США на проєкти відновлення та розвитку.

Як зазначали у Міністерстві розвитку громад та територій України, серед міжнародних проєктів та інвестицій минулого року чимало проєктів було реалізовано завдяки Європейському інвестиційному банку та Світовому Банку.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

За підтримки ЄІБ діє проєкт «Енергоефективність громадських будівель в Україні», що передбачає пільгове кредитування громад для реалізації проєктів з енергоефективності в будівлях соціального сектору: школах, дитсадках, лікарнях. У 2024 році було опрацьовано 87 проєктів, запланованих до реалізації від 42 громад України, на загальну суму понад 3,8 млрд грн.

Також у рамках Програми відновлення України (ЄІБ) було відібрано 157 громад, у яких будуть профінансовані роботи з відновлення соціальної та критичної інфраструктури на загальну суму 50 млн євро.

Крім того, завдяки ЄІБ було затверджено для реалізації проєкти на 200 млн дол. для 12 громад у сфері теплопостачання, водопостачання й водовідведення, зовнішнього освітлення, поводження з побутовими відходами в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Світовий Банк

За підтримки Світового банку у 2024 році було продовжено дію Проєкту розвитку міської інфраструктури — 2. Це дозволить завершити роботи в 11 громадах щодо заміни систем водопостачання, водовідведення, переробки твердих відходів, придбання високоякісного лабораторного обладнання та спецтранспорту на загальну суму у 326,6 млн дол.

Окрім цього, планується розширити компонент з екстреної допомоги підприємствам критичної інфраструктури прифронтових громад для закупівлі спеціалізованої техніки.

При цьому 226 580 громадян отримали доступ до більш якісних послуг завдяки проєкту Світового банку — Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України.

А в 7 громадах замінено та реконструйовано близько 105 км теплових мереж, збудовано 4 когенераційні та теплоелектростанції, змонтовано 62 котельні, встановлено 1046 ІТП. Загальна вартість проєкту складає 201,6 млн дол.

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