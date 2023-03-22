За час свого існування Bitcoin переважно приносив прибутки: дослідження — Finance.ua

За час свого існування Bitcoin переважно приносив прибутки: дослідження Сьогодні 02:20 — Криптовалюта

За час свого існування Bitcoin переважно приносив прибутки: дослідження

За даними аналітиків Blockchain.com, з 4593 днів свого існування Bitcoin приносив прибутки своїм власникам 4065. Тобто, 88,5% часу ВТС був вигідним, що повністю руйнує твердження криптоскептиків про ненадійність флагмана ринку.

Згідно з дослідженням експертів, у 2022 році збиткові дні припали на період із 28 грудня до 12 червня. Тоді курс BTC коливався в межах від $26 000 до $28 000. Вже 15 червня ситуація змінилась — з того часу Bitcoin є прибутковим цифровим активом.

«Це дослідження підкреслює важливість розуміння ринкових циклів Bitcoin і чому інвесторам слід уникати купівлі на вершинах і продажу на падіннях. Однак деякі трейдери віддають перевагу щоденним угодам на криптовалютних біржах, щоб отримати значно менші, але стабільні прибутки», — підсумували дані Blockchain.com аналітики Cointelegraph.

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Щодо стану справ BTC наразі, токен продовжує приносити прибутки своїм власникам, досягнувши дев’ятимісячного максимуму. Днями Bitcoin встановив історичний рекорд на позначці $28 500. Востаннє ВТС торгувався на такому рівні у червні 2022 року. Зазвичай інвестори розглядають BTC як ризиковий актив через високий рівень волатильності криптовалюти. Втім, наразі традиційні інвестори зацікавилися біткоїнами на тлі побоювань щодо можливих подальших потрясінь у банківському секторі.

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