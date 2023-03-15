У США криптовалюти назвали головною причиною краху найбільших банків — Finance.ua

У США криптовалюти назвали головною причиною краху найбільших банків Сьогодні 05:44 — Криптовалюта

У США криптовалюти назвали головною причиною краху найбільших банків

Колишній американський конгресмен Барні Франк звинуватив криптовалюти у колапсі банківського сектору США.

Про це пише Bloomberg.

За словами експолітика, законодавці та регуляторні органи з 2008 року належним чином не контролювали ринок цифрових активів.

«У фінансову систему вводиться новий і потенційно дестабілізаційний елемент — цифрова валюта. Те, що ми отримуємо, — це провал», — сказав Франк, коментуючи ситуацію із закриттям Silicon Valley Bank (SVB).

За словами колишнього політика, 2023 рік принципово відрізняється від 2008-го: фінансова система менш вразлива, ніж тоді. І хоча криптосектор завдає шкоди банківській галузі, на думку Франка, він її не зламає.

Signature Bank, членом ради директорів якого і є Барні Франк, став третім дружнім до криптовалют банком, який за останні кілька тижнів припинив свою діяльність. Регулятори Нью-Йорка пояснили ситуацію необхідністю захистити економіку США. Таким чином, впевнені чиновники, вдасться зміцнити впевненість населення у стабільності банківської системи.

До Signature Bank з крахом зіткнулися найбільші банки-партнери криптовалютних компаній — Silvergate Capital і Silicon Valley Bank. На тлі чуток про банкрутство першого банку американський криптобізнес майже одразу почав терміново обривати зв’язки з Silvergate. Вважалося, що альтернативою Silvergate став Signature Bank, проте він також не впорався з кризою.

Згодом з проблемами зіткнувся й SVB, у якому зберігалися резерви багатьох криптовалютних компаній. У результаті один із найбільших стейблкоїнів USD Coin (USDC) втратив прив’язку до долара США й впав до $ 0,879, спричинивши паніку на ринку. Зазначимо, що на цю мить USDC застабілізувався і втримує рівень в $ 1.

noworries За матеріалами:

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