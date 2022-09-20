За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн — Finance.ua
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За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн

Кредит&Депозит
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За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн
За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 859 пільгових кредитів на загальну суму 2,26 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 817 кредитних договори на суму 1,94 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.
За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн
Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 19.09.2022 отримали від уповноважених банків 47 667 кредитів на загальну суму 140,48 млрд грн, з яких 30 848 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 56,34 млрд гривень.
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За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 12 845 кредитних договорів на загальну суму 50,86 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 10 372 кредитні договори на суму 29,69 млрд грн), з яких:
  • 0,76 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 4,63 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 4,37 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 20,66 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 20,42 млн грн — на антивоєнні цілі.
За час дії воєнного стану підприємці отримали «доступних кредитів» на 50 млрд грн
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками. З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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