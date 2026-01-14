0 800 307 555
За бензин без біоетанолу поки не штрафують — причина
В Україні набрала чинності норма про обов’язковий вміст біоетанолу в бензині, однак фактичне покарання за її порушення наразі неможливе через відсутність затвердженого механізму державного нагляду.
Йдеться про закон № 3769-IX, який зобов’язує продавців моторного бензину додавати не менше 5% біоетанолу. Документ є чинним, а спроба відтермінувати його дію через законопроєкт № 13219 наприкінці 2025 року не була підтримана.

Хто має контролювати дотримання норм

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) не має повноважень штрафувати АЗС за продаж бензину без біоетанолу. У відомстві пояснюють, що контроль якості пального здійснюється виключно в межах технічного регламенту, затвердженого постановою Кабміну № 927. Цей документ не містить вимог щодо мінімальної частки біоетанолу, а отже не дає підстав для притягнення до відповідальності.
Таким чином, реалізація бензину з нульовим вмістом спирту наразі не тягне за собою штрафів, попри дію профільного закону.
Закон «Про альтернативні види палива» встановлює нормативну частку біокомпонентів, однак механізм державного ринкового нагляду за його виконанням досі не врегульований. ДЕІ підготувала проєкт наказу Мінекономіки щодо форми протоколу про порушення у сфері альтернативного палива, проте станом на 1 січня 2026 року документ перебуває на розгляді.
За відсутності контролю більшість АЗС продовжує продавати бензин без біоетанолу. Додатковим чинником є дефіцит спиртовмісного ресурсу на ринку. За даними консалтингової групи «А-95», наразі біоетанол в Україну постачає лише компанія PCK Schwedt, а єдину залізничну партію обсягом 2,8 тис. тонн імпортувала компанія UPG.
Водночас законодавство вже передбачає фінансову відповідальність за порушення вимог щодо біоетанолу: від 18 168 грн за кожні 1000 літрів бензину без біокомпонентів до понад 333 тис. грн за істотні порушення у поданні інформації. Однак до запровадження повноцінного механізму нагляду ці санкції фактично не застосовуються.
