За 40 євро на місяць: Франція запускає «соціальний лізинг» електромобілів — Finance.ua

За 40 євро на місяць: Франція запускає «соціальний лізинг» електромобілів
Франція прагне демократизувати доступ до електромобілів за допомогою нещодавно запущеної програми «соціального лізингу», яка дозволяє водіям з низькими доходами орендувати електромобілі всього за 40 євро у місяць.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запуск програми ще 22 жовтня та повідомив, що водіям електромобілів з низьким рівнем доходів прийдеться платити орендні платежі у розмірі 100 євро. Але автовиробникам вдалося ще більше знизити цю ціну.
Ціни
Подібно до транспортних засобів, які мають право на екологічні податкові пільги, програма також надає перевагу електричним моделям, виробленим у Франції та Європі, і чим ці авто менші, тим краще.
- Довгоочікуваний новий Twingo E-Tech від Renault буде пропонуватися за 40 євро на місяць, включаючи технічне обслуговування, сервіс на дорозі та навіть підзарядку протягом перших шести місяців.
- Fiat 500e буде пропонуватися за ціною від 89 євро на місяць.
- Peugeot анонсувала свій E-208 за 99 євро на місяць.
- Opel надасть свій електричний хетчбек Corsa-e в оренду лише за 94 євро.
- Новий електричний кросовер Citroën ë-C3 можна буде орендувати за 54 євро на місяць.
Щоб отримати право на участь у програмі «соціального лізингу», жителі Франції повинні мати річний дохід не більше ніж 15 400 євро, проїжджати понад 8 000 км на рік і жити щонайменше на відстані 15 км від свого робочого місця. Якщо потенційний орендар відповідає усім вимогам, то він підписує трирічний договір оренди з можливістю викупу в кінці.
При цьому договір покриває витрати на страхування та скасовує виплати у випадку смерті, інвалідності або безробіття. Макрон також заявив, що до 2027 року у Франції буде вироблено не менше 1 мільйона електромобілів і відкрито чотири заводи з виробництва акумуляторів.
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