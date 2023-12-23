За 40 євро на місяць: Франція запускає «соціальний лізинг» електромобілів — Finance.ua

За 40 євро на місяць: Франція запускає «соціальний лізинг» електромобілів Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

За 40 євро на місяць: Франція запускає «соціальний лізинг» електромобілів

Франція прагне демократизувати доступ до електромобілів за допомогою нещодавно запущеної програми «соціального лізингу», яка дозволяє водіям з низькими доходами орендувати електромобілі всього за 40 євро у місяць.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запуск програми ще 22 жовтня та повідомив, що водіям електромобілів з низьким рівнем доходів прийдеться платити орендні платежі у розмірі 100 євро. Але автовиробникам вдалося ще більше знизити цю ціну.

Ціни

Подібно до транспортних засобів, які мають право на екологічні податкові пільги, програма також надає перевагу електричним моделям, виробленим у Франції та Європі, і чим ці авто менші, тим краще.

Довгоочікуваний новий Twingo E-Tech від Renault буде пропонуватися за 40 євро на місяць, включаючи технічне обслуговування, сервіс на дорозі та навіть підзарядку протягом перших шести місяців.



буде пропонуватися за 40 євро на місяць, включаючи технічне обслуговування, сервіс на дорозі та навіть підзарядку протягом перших шести місяців. Fiat 500e буде пропонуватися за ціною від 89 євро на місяць.

буде пропонуватися за ціною від 89 євро на місяць. Peugeot анонсувала свій E-208 за 99 євро на місяць.

анонсувала свій за 99 євро на місяць. Opel надасть свій електричний хетчбек Corsa-e в оренду лише за 94 євро.

надасть свій електричний хетчбек в оренду лише за 94 євро. Новий електричний кросовер Citroën ë-C3 можна буде орендувати за 54 євро на місяць.

Щоб отримати право на участь у програмі «соціального лізингу», жителі Франції повинні мати річний дохід не більше ніж 15 400 євро, проїжджати понад 8 000 км на рік і жити щонайменше на відстані 15 км від свого робочого місця. Якщо потенційний орендар відповідає усім вимогам, то він підписує трирічний договір оренди з можливістю викупу в кінці.

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При цьому договір покриває витрати на страхування та скасовує виплати у випадку смерті, інвалідності або безробіття. Макрон також заявив, що до 2027 року у Франції буде вироблено не менше 1 мільйона електромобілів і відкрито чотири заводи з виробництва акумуляторів.

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Autogeek За матеріалами:

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