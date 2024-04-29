За 2023 рік понад 12 тис. авто: які китайські машини купують українці — Finance.ua

За 2023 рік понад 12 тис. авто: які китайські машини купують українці Сьогодні 07:30 — Технології&Авто

За 2023 рік понад 12 тис. авто: які китайські машини купують українці

Загалом у 2023 році українці вперше зареєстрували 12,4 тис. автомобілів, виготовлених в Китаї.

Про це пише Інституту досліджень авторинку.

Нові авто- 65,2%,

вживані - 34,8%.

Легкові авто: 97,5% від загальної кількості (6,9 тис.).

Вантажних було лише 301 шт. (2,4%), та 9 автобусів.

Абсолютна більшість автомобілів з Китаю виявилася електричною: 80,2% (10 тис.).

Нагадаємо, в Україні впровадять онлайн-розмитнення легкових автомобілів через Дію. Нова процедура покликана усунути з процесу оцінки автомобілів людський фактор. Нові правила розмитнення прописані у проєкті закону № 10 380. Його 24 квітня прийняла ВР у першому читанні, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

Коли новий закон набуде чинності, фізособи зможуть подавати електронну митну декларацію через програму Дія, а бізнес — через веб-портал Дія. Автори законопроєкту пропонують створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів.

Довідка Finance.ua:

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У І кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 19% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.



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