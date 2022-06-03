За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні — Finance.ua
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За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні

Вчора 20:17Казна та Політика
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За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в УкраїніЗа 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні
З 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів.
Про це повідомляє Укравтодор у Facebook.
«За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів. Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни», — сказано в повідомленні.
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В Укравтодорі додали, що наразі поставили на паузу всі масштабні проєкти «Великого будівництва», а натомість працюють на критично важливих маршрутах та «дорогах життя».
Зокрема, уже забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.
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Також відкрили рух по «Варшавській трасі» з Києва до Ковеля та рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп.
Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині (майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава — Київ).
Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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