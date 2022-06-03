За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні — Finance.ua

«За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів. Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни», — сказано в повідомленні.
Також відкрили рух по «Варшавській трасі» з Києва до Ковеля та рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп.
Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині (майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава — Київ).
Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.