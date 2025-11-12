За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

За десять місяців 2025 року загальний обсяг товарообігу України сягнув $101 млрд.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

При цьому оподаткований імпорт склав $51,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-вересні 2025 року склало 0,52 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $15,1 млрд, Польща — $6,4 млрд і Німеччина — $5,4 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $4,2 млрд, Туреччини — на $2,2 млрд, Німеччини — на $2,0 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $27 млрд:

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 168,0 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $10,4 млрд:

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 81,1 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $8,5 млрд:

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 167,9 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $18,2 млрд;

метали та вироби з них — $3,9 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $3,1 млрд.

За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.

