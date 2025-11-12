0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд

Казна та Політика
528
За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд
За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд
За десять місяців 2025 року загальний обсяг товарообігу України сягнув $101 млрд.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
При цьому оподаткований імпорт склав $51,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-вересні 2025 року склало 0,52 дол/кг.
За 10 місяців 2025 року товарообіг України склав $101 млрд
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $15,1 млрд, Польща — $6,4 млрд і Німеччина — $5,4 млрд.
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $4,2 млрд, Туреччини — на $2,2 млрд, Німеччини — на $2,0 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $27 млрд:
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 168,0 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $10,4 млрд:
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 81,1 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — $8,5 млрд:
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 167,9 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.
Читайте також
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $18,2 млрд;
  • метали та вироби з них — $3,9 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $3,1 млрд.
За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems