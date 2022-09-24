З’явились подробиці про новий Mercedes-Benz C 300 (фото) — Finance.ua

З’явились подробиці про новий Mercedes-Benz C 300 (фото) Вчора 01:02 — Технології&Авто

Mercedes-Benz C 300 2022 року випуску більше схожий на S-клас, ніж будь-який з його попередників. Поряд із новою комплектацією, автомобіль отримав абсолютно новий інтер’єр та екстер’єр.

Новий C 300 поставляється в трьох різних комплектаціях, але всі вони мають один і той же двигун та трансмісію. Йдеться про 255-сильний агрегат із 399 Нм крутного моменту.

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Експерти від видання carscoops протестували автомобіль і заявили, що він настільки надійний, наскільки могли б побажати шанувальники моделі.

Експерти також поділилися, що вони не відчували погіршення якості в порівнянні з більш старими автомобілями бренду.

Для C 300 додали такі системи, як active blind-spot assist, active emergency stop assist, active lane-change assist, active lane-keeping assist, active speed limit assist і багато іншого.

Як зазначається, порівняно зі старими моделями Mercedes-Benz новинку значно вдосконалили.

Терміни появи авто поки не розголошують.

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