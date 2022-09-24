З’явились подробиці про новий Mercedes-Benz C 300 (фото) — Finance.ua
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З’явились подробиці про новий Mercedes-Benz C 300 (фото)

Технології&Авто
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З’явились подробиці про новий Mercedes-Benz C 300 (фото)
Mercedes-Benz C 300 2022 року випуску більше схожий на S-клас, ніж будь-який з його попередників. Поряд із новою комплектацією, автомобіль отримав абсолютно новий інтер’єр та екстер’єр.
Новий C 300 поставляється в трьох різних комплектаціях, але всі вони мають один і той же двигун та трансмісію. Йдеться про 255-сильний агрегат із 399 Нм крутного моменту.
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Експерти від видання carscoops протестували автомобіль і заявили, що він настільки надійний, наскільки могли б побажати шанувальники моделі.
Експерти також поділилися, що вони не відчували погіршення якості в порівнянні з більш старими автомобілями бренду.
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Для C 300 додали такі системи, як active blind-spot assist, active emergency stop assist, active lane-change assist, active lane-keeping assist, active speed limit assist і багато іншого.
Як зазначається, порівняно зі старими моделями Mercedes-Benz новинку значно вдосконалили.
Терміни появи авто поки не розголошують.
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За матеріалами:
mmr.ua
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