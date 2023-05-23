"З'являються нові вимоги до працівників": експерт розповів про ринок праці в Україні — Finance.ua

"З'являються нові вимоги до працівників": експерт розповів про ринок праці в Україні Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

"З'являються нові вимоги до працівників": експерт розповів про ринок праці в Україні

В Україні роботодавці найчастіше шукають менеджерів з продажу, продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів і кухарів. Тенденція пошуку спеціалістів на ці посади спостерігається з квітня 2022 року.

Про це в ефірі Суспільне. Спротив зазначив директор з комунікації з пошуку роботи Work.ua Максим Пилипенко.

За його словами, у квітні на сайті Work.ua вже спостерігається показник — до 20 відгуків на одну вакансію, що майже зрівнялось із показником 2021 року. Це говорить про те, що робота є, українцям її знаходити набагато легше, ніж це було у момент повномасштабного вторгнення.

Яких спеціалістів шукають найчастіше

П’ятірка посад, за якими найчастіше шукають спеціалістів, незмінна: це менеджер з продажу, продавець-консультант, водій, бухгалтер, кухар.

«Також ми помічаємо, що зростає частка вакансій у таких категоріях, як: охоронна безпека, готельно-ресторанний бізнес, сфера обслуговування, будівництво й архітектура. Відповідно шукають таких спеціалістів: охоронців, комплектувальників, офіціантів, баристів, будівельників. Загалом існує попит на спеціалістів, які мають досвід роботи від двох до десяти років. А ось лікарів, гірничих і слюсарів — бракує», — зазначив Пилипенко.

Яку роботу шукають спеціалісти

Найчастіше українці залишають відгуки на вакансії діджитал-професій. Це — вебдизайнери, SMM-менеджери, відеодизайнери, верстальники.

Дефіцит кадрів

Експерт каже, що в квітні 2022 року було до 20 тисяч вакансій, зараз — їх у п’ять разів більше. Торік цей період був ринком роботодавця, коли роботи було обмаль, а охочих знайти роботу — багато. Зараз ситуація змінюється і ринок праці поступово переходить до шукача.

Читайте також Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ

«Роботодавці починають говорити про можливий дефіцит кваліфікованих кадрів. Як будуть розвиватись події далі, залежить від воєнної ситуації в країні, проте та динаміка, яка відбувається на ринку, показує, що ринок зростає і дефіцит кваліфікованих кадрів — це актуальне питання для роботодавців. Для шукачів — тут навпаки можливість вчитися, бо компанії будуть впроваджувати відповідні програми, розвиватися і обіймати бажані посади, зростати фінансово», — зазначив Пилипенко.

Нові вимоги до спеціалістів

«З'являються нові вимоги до спеціалістів і, зокрема, це вимога до знання штучного інтелекту. Люди, які вміють взаємодіяти з ним, автоматизують певні процеси, пришвидшують виконання завдання і покращують свою ефективність й бізнесу загалом. Стосується вимога переважно працівників діджитал-професій, працівників, які працюють у медіа, в HR, в IT», — пояснив експерт.

Конкуренція на ринку праці

Ринок праці відновлюється не пропорційно, в залежності від області.

Приміром, у Харківській області частка відновлення ринку праці складає 33%, у Херсонській — 10%, у Київській — 70%. Але якщо взяти захід, то там ми бачимо, що він вже відновився, є області, де понад 100%, у Закарпатській області навіть 170% відновлення ринку праці.

«Це означає, що там роботи більше, ніж було до війни. На заході України роботу знайти легше, ніж у центрі чи на сході. Щодо конкуренції шукачів, то зараз роботодавці надають пріоритет тим спеціалістам, які готові розвиватися, які слідкують за тенденціями і навчаються взаємодіяти з сервісами, які покращують їхню ефективність», — підсумував Пилипенко.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.