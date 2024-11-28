З сьогоднішнього дня дорожчає Зелена картка — Finance.ua

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З сьогоднішнього дня дорожчає Зелена картка

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З сьогоднішнього дня дорожчає Зелена картка
З сьогоднішнього дня дорожчає Зелена картка
Моторне (транспортне) страхове бюро України з 28 листопада запроваджує нові розміри єдиних страхових платежів за договорами «Зелена картка».
Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.
Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):
  • 1 173грн — 15 днів дії договору;
  • 1 869 грн — 1 місяць;
  • 5 042 грн — 3 місяці;
  • 13 041 грн — 1 рік.
Для автобусів від 4 390 грн за 15 діб до 39 734 грн за 1 рік.
Для вантажних автомобілів від 2 511 грн за 15 діб до 31 118 грн за рік.

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Максимальний розмір страхових платежів за договорами «Зелена картка» в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу.
Нагадаємо, Національний банк України планує оновити вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо «автоцивілки».
В умовах війни українці перетинають кордон на власних автівках, адже авто дає відчуття безпеки та мобільності, особливо в умовах невизначеності. Проте для того, щоб виїхати за межі України, не достатньо просто мати автомобіль і вирушити на ньому в дорогу. Однією з обов’язкових умов для безпечного і легального перетину кордону є наявність поліса Зелена картка.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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