З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше — Finance.ua

З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше Вчора 08:00 — Особисті фінанси

З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше, www.pexels.com

Загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

opendatabot.ua

Нові дані свідчать про те, що ЄРБ зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення. Адже, для порівняння, за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано вдвічі більше виконавчих проваджень за борги — майже 944 000.

Найбільше зростання зафіксоване у таких категоріях:

штрафи за адміністративні правопорушення — +107 тисяч;

штрафи за порушення ПДР — +100 тисяч;

заборгованості за «комуналку» — + 52 тис.

opendatabot.ua

5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін’юст вперше з моменту вторгнення рф у лютому опублікував Єдиний реєстр боржників.

Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема:

заборона на виїзд з країни;

блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки;

заборона на продаж і покупку авто та нерухомості;

стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Довідка Finance.ua:

на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

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