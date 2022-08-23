З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше — Finance.ua

З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
Загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Нові дані свідчать про те, що ЄРБ зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення. Адже, для порівняння, за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано вдвічі більше виконавчих проваджень за борги — майже 944 000.
Найбільше зростання зафіксоване у таких категоріях:
- штрафи за адміністративні правопорушення — +107 тисяч;
- штрафи за порушення ПДР — +100 тисяч;
- заборгованості за «комуналку» — + 52 тис.
5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін’юст вперше з моменту вторгнення рф у лютому опублікував Єдиний реєстр боржників.
Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема:
- заборона на виїзд з країни;
- блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки;
- заборона на продаж і покупку авто та нерухомості;
- стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.
Довідка Finance.ua:
- на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
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