З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше — Finance.ua
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З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше

Особисті фінанси
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З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше, www.pexels.com
Загальна кількість виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей зросла на 441 311 з лютого 2022 року.
Про це свідчать дані Опендатабот.
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
opendatabot.ua
Нові дані свідчать про те, що ЄРБ зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення. Адже, для порівняння, за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано вдвічі більше виконавчих проваджень за борги — майже 944 000.
Найбільше зростання зафіксоване у таких категоріях:
  • штрафи за адміністративні правопорушення — +107 тисяч;
  • штрафи за порушення ПДР — +100 тисяч;
  • заборгованості за «комуналку» — + 52 тис.
З початку війни з’явилося майже пів мільйона нових боргів - за що українці заборгували найбільше
opendatabot.ua
5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін’юст вперше з моменту вторгнення рф у лютому опублікував Єдиний реєстр боржників.
Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема:
  • заборона на виїзд з країни;
  • блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки;
  • заборона на продаж і покупку авто та нерухомості;
  • стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Довідка Finance.ua:

  • на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Перевірки ФОПів під час війни 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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