Як отримати інформацію про податковий борг онлайн — Finance.ua

Як отримати інформацію про податковий борг онлайн Вчора 11:13 — Особисті фінанси

Як отримати інформацію про податковий борг онлайн

Головне управління ДПС в Донецькій області нагадало , що на офіційному вебпорталі ДПС оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

З нею можна ознайомитись за посиланням , перейшовши за такими розділами: Головна/Відкриті дані/Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Інформація оприлюднюється:

1) щоденно: про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів;

2) щомісячно:

щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;

про фізичних осіб, які мають податковий борг, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (за наявності), дати народження фізичної особи, сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів;



щодо сплати податків і зборів суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального (крім зберігання пального, яке не реалізується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним.



Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

«Контролюючий орган не несе відповідальності за оприлюднення інформації, передбаченої у цьому пункті, яка є помилковою, внаслідок зазначення платником податків неправильних реквізитів у документах про сплату податків і зборів, невиконання обов’язку щодо надання контролюючим органам інформації про зміну у своїх даних чи даних про об’єкти оподаткування або з інших причин, незалежних від контролюючих органів», — наголосили у ДПС.

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