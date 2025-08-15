З початку року понад 6,6 тис. киян отримали допомогу через зруйноване житло — Finance.ua

З початку року понад 6,6 тис. киян отримали допомогу через зруйноване житло Сьогодні 06:45 — Казна та Політика

Із початку 2025 року 6 687 мешканців Києва отримали матеріальну допомогу на загальну суму 66,87 млн грн. Виплати надаються громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та відповідальна з питань безбар’єрності в Києві Марина Хонда.

Зокрема, у 2025 році надаються такі види матеріальної допомоги:

10 000 грн — одноразово, вже отримали понад 6 тис. осіб (майже 67 млн грн);

20 000 грн — щомісячно, на строк до 12 місяців, призначено 248 мешканцям столиці;

40 000 грн — на оплату оренди житла, виплачено 468 родинам (понад 18 млн грн).

«Якщо порівняти 2023 та 2024 роки з незакінченим ще 2025-м, то цього року ми виплатили вдвічі більше, ніж за 2 останні роки. Це говорить про кількість зруйнованого житла і про масштаб потреби», — зазначила Хонда.

Право на отримання допомоги мають власники житла, пошкодженого або зруйнованого після 24 лютого 2022 року, яке на момент звернення не відновили, за умови відсутності іншого житла в Києві та ненадання державної компенсації.

Порядок подання заяв

Підготувати необхідний пакет документів (перелік доступний за посиланням: https://e.surl.li/zjqzml). Заяви на отримання грошової компенсації в розмірі 20 000 грн подаються через Центри надання адміністративних послуг м. Києва. Заяви на виплату 10 000 грн та 40 000 грн приймають районні державні адміністрації.

Нагадаємо, понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня. Загальна сума виданих сертифікатів — 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість.

