З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн — Finance.ua

З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн Сьогодні 09:35 — Кримінал

З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн

За 5 місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 10,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на суму 10,8 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Державна митна служба

У 1180 справах про порушення митних правил вилучили предметів на майже 141 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 84,2 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 25,4 млн грн;

транспортних засобів на суму 30 млн грн;

валюти на суму 1,6 млн грн.

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У 1454 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 32 млн грн та стягнули штрафів на суму 36 млн грн.

На розгляд до суду передали 2108 справ про порушення митних правил на суму 6 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 650 млн грн.

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