З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн — Finance.ua

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З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн

Кримінал
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З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн
З початку року митниця виявила порушень на понад 10 млрд грн
За 5 місяців 2024 року митниці Держмитслужби виявили порушень митних правил на 10,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Протягом січня-травня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 4265 порушень митних правил на суму 10,8 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба
У 1180 справах про порушення митних правил вилучили предметів на майже 141 млн гривень. Зокрема:
  • промислових товарів на суму майже 84,2 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 25,4 млн грн;
  • транспортних засобів на суму 30 млн грн;
  • валюти на суму 1,6 млн грн.
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У 1454 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 32 млн грн та стягнули штрафів на суму 36 млн грн.
На розгляд до суду передали 2108 справ про порушення митних правил на суму 6 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 650 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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