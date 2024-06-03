Митниця перевиконала план надходжень за травень — Finance.ua

Митниця перевиконала план надходжень за травень Сьогодні 06:32 — Казна та Політика

Митниця перевиконала план надходжень за травень

У травні 2024 року до державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн митних платежів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

«Ця сума на 5,2 млрд грн перевищила очікувані надходження від митниці до державної скарбниці, підтверджуючи стабільність, адаптивність та надійність українського бізнесу навіть у складних умовах війни», — сказано в повідомленні.

Загалом з січня по травень 2024 року сума перерахованих до Держбюджету митних платежів склала 234,3 млрд грн, що перевищило очікувані надходження на 19,6 млрд грн.

Інфографіка: customs.gov.ua

Нагадаємо, протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували — на суму $13,4 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $19,0 млрд, що становить 87% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол./кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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