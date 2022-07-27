З початку року гральний бізнес приніс у держказну понад пів мільярда гривень — Finance.ua

З початку року гральний бізнес приніс у держказну понад пів мільярда гривень Вчора 10:12 — Казна та Політика

З початку року гральний бізнес приніс у держказну понад пів мільярда гривень

З початку 2022 року до Державного бюджету України надійшло понад півмільярда гривень від сплати за ліцензії різних видів та дозволів.

Про це повідомили у пресслужбі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

«Станом на 26 липня до Держбюджету надійшло понад 773,143 млн грн від сплати за ліцензії різних видів та дозволів. Це приблизно 65% від запланованої річної суми, що передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», — наголосили у пресслужбі КРАІЛ.

Нагадаємо, Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей було створено у 2020 році як орган держрегулювання у сфері організації та проведення азартних ігор. Місією КРАІЛ була задекларована «...інтеграція у світовий простір без загроз безпеці та національним інтересам України».

Довідка Finance.ua:

співробітники БЕБ перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. У першу чергу це стосується компаній, де бенефіціарами або керівниками є громадяни з країни агресора, або афілійовані з ними.

УНН За матеріалами:

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