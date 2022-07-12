БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з рф — Finance.ua

БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з рф Вчора 11:30 — Казна та Політика

БЕБ перевіряє гральний бізнес, повʼязаний з рф

Бюро економічної безпеки України аналізує діяльність компаній у сфері азартних ігор.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Директор Бюро Вадим Мельник.

Співробітники БЕБ перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. У першу чергу це стосується компаній, де бенефіціарами або керівниками є громадяни з країни агресора, або афілійовані з ними.

Читайте також БЕБ досліджує ризикові перекази коштів за кордон на 9 млрд грн

З метою перевірки достовірності даних, поданих компаніями, які отримали ліцензію на провадження такої діяльності, БЕБ направлено до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. Водночас, службові особи КРАІЛу, повідомили про неможливість надання копій запитуваних документів, посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ.

На даний час, вирішується питання щодо отримання копій ліцензійних справ, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Після аналізу матеріалів ліцензійної справи компаній, у разі встановлення фактів подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, БЕБ буде ініційовано питання щодо позбавлення їх ліцензій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.