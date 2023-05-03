З початку року частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже до 40% — Finance.ua
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З початку року частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже до 40%

Кредит&Депозит
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З початку року частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже до 40%
З початку року частка непрацюючих кредитів у банках зросла майже до 40%
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 квітня 2023 року 38,8% та зросла на 0,7 в. п. порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг непрацюючих кредитів за квартал виріс на 2 млрд грн до 434 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Банки продовжують визнавати кредитні втрати — від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року.
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Водночас тривалі повномасштабні бойові дії негативно позначаються на динаміці кредитування. Загальний обсяг кредитів у I кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% до 1,119 трлн грн станом на 1 квітня 2023 року.
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель — зростав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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