З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів

Казна та Політика
162
З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів
З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів
З початку повномасштабного вторгнення рф від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
З 24 лютого організатори азартних ігор змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес, кажуть в регуляторі.
Читайте також
Компанії справно платять за ліцензії та відкривають нові ігрові заклади, чим створюють робочі місця, заявляють в КРАІЛ.
«КРАІЛ закликає організаторів азартних ігор та лотерей до відповідальної роботи та просить дотримуватися усіх правил безпеки згідно з умовами воєнного стану», — йдеться у заяві регулятора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.