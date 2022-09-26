З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів — Finance.ua

З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів
З початку повномасштабного вторгнення рф від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
З 24 лютого організатори азартних ігор змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес, кажуть в регуляторі.
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«КРАІЛ закликає організаторів азартних ігор та лотерей до відповідальної роботи та просить дотримуватися усіх правил безпеки згідно з умовами воєнного стану», — йдеться у заяві регулятора.
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