З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів — Finance.ua

З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів Вчора 09:45 — Казна та Політика

З початку повномасштабної війни від ігрового бізнесу у бюджет надійшло 330 мільйонів

З початку повномасштабного вторгнення рф від гемблінг-сфери до держбюджету надійшло понад 330 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

З 24 лютого організатори азартних ігор змогли не тільки адаптуватися до умов сьогодення, а й почати розвивати свій бізнес, кажуть в регуляторі.

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Компанії справно платять за ліцензії та відкривають нові ігрові заклади, чим створюють робочі місця, заявляють в КРАІЛ.

«КРАІЛ закликає організаторів азартних ігор та лотерей до відповідальної роботи та просить дотримуватися усіх правил безпеки згідно з умовами воєнного стану», — йдеться у заяві регулятора.

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