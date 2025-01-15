З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів $117 мільярдів — Finance.ua
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З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів $117 мільярдів

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З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів $117 мільярдів
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів $117 мільярдів
Україна з початку повномасштабного вторгнення отримала від міжнародних партнерів 117 мільярдів доларів у вигляді грантів і довгострокових кредитів.
Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
«Всього з початку повномасштабного вторгнення ми отримали 117 мільярдів доларів від наших міжнародних партнерів. Третина з яких — гранти, це ті гроші, які не треба буде повертати. Решта — це довгострокові кредити під дуже низький відсоток», — сказала вона.
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За словами Рожкової, в НБУ розраховують що після завершення війни економіка почне відновлюватися завдяки як приватним інвестиціям, так і припливу капіталу з-за кордону. Вона висловила сподівання, що вдасться надолужити те, що втратили після початку повномасштабного вторгнення, зокрема відновити обсяги експортного виторгу та резерви.
При цьому представниця НБУ наголосила, що сьогодні резерви сприяють фінансовій стабільності в Україні. Вони забезпечують потребу в імпорті для підвищення обороноздатності країни.

Довідка Finance.ua:

  • 10 січня до держбюджету надійшло 3 млрд євро. ЄС вперше спрямував кошти Україні, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів рф.
  • Раніше зазначалсь, що Євросоюз передаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць. Гроші надають у рамках бюджетної допомоги.
За матеріалами:
Укрінформ
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