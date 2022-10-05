З моменту відновлення кредитування Ощадбанк видав 1000 автокредитів — Finance.ua

З моменту відновлення кредитування Ощадбанк видав 1000 автокредитів Вчора 16:35 — Фондовий ринок

Ощад залишається лідером автокредитування у 2022 році. За чотири з половиною місяці з моменту відновлення кредитування на придбання автомобілів Ощад видав тисячу таких позик на загальну суму 648 млн грн.

Наразі частка банку на цьому ринку досягла 74%. Клієнти можуть скористатись найпопулярнішою серед автолюбителів програмою «Ощад Драйв».

Кредити надаються на придбання нових авто, в тому числі електрокарів:

відсоткова ставка — від 0,01% річних;

власний внесок — від 30% вартості авто;

максимальний строк кредитування — 7 років.

На початку 2022 року частка Ощадбанк у на ринку автокредитування становила 29%.

Довідка Finance.ua:

У вересні на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Це на 16% більше, ніж у серпні, однак у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились у 2,8 раза.

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