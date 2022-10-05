З моменту відновлення кредитування Ощадбанк видав 1000 автокредитів — Finance.ua
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З моменту відновлення кредитування Ощадбанк видав 1000 автокредитів

Фондовий ринок
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Ощад залишається лідером автокредитування у 2022 році. За чотири з половиною місяці з моменту відновлення кредитування на придбання автомобілів Ощад видав тисячу таких позик на загальну суму 648 млн грн.
Наразі частка банку на цьому ринку досягла 74%. Клієнти можуть скористатись найпопулярнішою серед автолюбителів програмою «Ощад Драйв».
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Кредити надаються на придбання нових авто, в тому числі електрокарів:
  • відсоткова ставка — від 0,01% річних;
  • власний внесок — від 30% вартості авто;
  • максимальний строк кредитування — 7 років.
На початку 2022 року частка Ощадбанку на ринку автокредитування становила 29%.

Довідка Finance.ua:

  • У вересні на ринку нових легкових авто було зареєстровано 3,4 тис. продажів. Це на 16% більше, ніж у серпні, однак у порівнянні з вереснем 2021 року продажі скоротились у 2,8 раза.
  • Як купити автомобіль у лізинг. Автолізинг — це фінансовий інструмент, за допомогою якого можна взяти в оренду автомобіль з правом викупу шляхом поетапної виплати його вартості.
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За матеріалами:
Finance.ua
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