З листопада в країні змінюється режим декларування імпорту та експорту — Finance.ua

З листопада в країні змінюється режим декларування імпорту та експорту Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

З листопада в країні змінюється режим декларування імпорту та експорту

Наразі кількість компаній, що отримали спрощення для митного контролю та оформлення, зростає дуже повільно. Якщо на ситуацію не звернути увагу, то в листопаді черги на кордонах, імовірно, можуть збільшитись. Про це Finance.ua розповіли у Європейській бізнес асоціації.

Що зміниться?

З 7 листопада 2023 року на виконання Плану гармонізації митного законодавства України до митного законодавства ЄС суттєво змінюються умови митного контролю та оформлення, як імпортних так експортних вантажів. Зокрема, компанії, які не встигли до 7 листопада 2023 року отримати відповідні спрощення та переваги передбачені Митним кодексом України або Конвенцією про режим спільного транзиту (статус АЕО — авторизованого економічного оператора) будуть вимушені пред’являти товари митниці. Тобто мова йде про необхідність доставлення товарів в зону митного контролю відповідних митниць, в яких проводиться митне оформлення.

У ЄБА зауважують, що імпортні декларації типу ЕА, які дозволяли завершувати митне оформлення, не доставляючи товар на митницю, будуть скасовані. Також з Митного кодексу будуть виключені положення які дозволяли не пред’являти експортний вантаж митниці.

Водночас, варто констатувати, що кількість компаній, які отримали спрощення, зростає дуже повільно.

Адже компанії, особливо, з війною, руйнуваннями, тощо, не витримують критеріїв, які виставляються для отримання статусу (зокрема, фінансові, необхідність змінювати системи обліку, що є досить затратною процедурою, тощо).

Тобто така ситуація може означати, що більшість вантажів буде відправлено на повний огляд. Водночас, видається, що митна служба, термінали все ж не готові до такої кількості перевірок одночасно — як через інфраструктуру, так і через людський ресурс. Тож країна може зіштовхнутись із ситуацією суттєвих черг на кордонах.

«Приймаючи до уваги явну непідготованість інфраструктури наявних митних терміналів, яка не розрахована на значне збільшення кількості вантажних автомобілів, які одночасно перебуватимуть в зонах митного контролю, а також значну вартість послуг комерційних митних терміналів (перебування на території) експерти ЕВА неодноразово наголошували на необхідності створення в кожному регіоні додаткових зон митного контролю на територіях, що є державною власністю для забезпечення безкоштовного митного контролю», — йдеться у повідомленні.

Водночас, бізнес-спільнота напрацьовувала зміни до Порядку отримання спрощень передбачених Постановою КМУ № 1092 «Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій». Тож маємо надію, що прийняття цих змін (які спрощують процедуру отримання АЕО) значно збільшить кількість компаній, які зможуть отримати спрощення. Тому, від імені бізнесу Європейська Бізнес Асоціація закликає Уряд якнайшидше прийняти ці зміни до Постанови КМУ № 1092. Експерти Асоціації вже кілька років поспіль наполягають на спрощенні вимог до критеріїв фінансової стійкості компанії-заявника та вимог до збереження інформації.

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