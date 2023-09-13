Митники з початку року виявили порушень на 6,7 мільярда (інфографіка) — Finance.ua

Митники з початку року виявили порушень на 6,7 мільярда (інфографіка) Сьогодні 07:47 — Кримінал

Митники з початку року виявили порушень на 6,7 мільярда (інфографіка)

Упродовж січня-серпня 2023 року працівники Державної митної служби виявили порушення митних правил із вартістю предметів правопорушень на 6,7 млрд грн.

Про це повідомляє Держмитслужба

«Протягом січня-серпня 2023 року виявлено 8110 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 6,7 млрд грн (вартісний показник збільшився майже в 3 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року)», — сказано в повідомленні.

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Вилучено предметів правопорушень на суму майже 559 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на 398 млн грн;

продовольчих товарів на 58 млн грн;

валюти на 66 млн грн;

транспортних засобів на 37 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 2269 справ про порушення митних правил.

Застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 81,6 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 48 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 4451 справу про порушення митних правил на 2 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,5 млрд грн (конфіскація — 800 млн грн, штрафи — 718 млн грн).

Інфографіка: customs.gov.ua

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