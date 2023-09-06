СБУ викрила корупційні схеми в податковій та на митниці — Finance.ua

СБУ викрила корупційні схеми в податковій та на митниці Сьогодні 15:31 — Кримінал

СБУ викрила корупційні схеми в податковій та на митниці, Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За результатами оперативних заходів затримано 4-х посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

Встановлено, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у $5 тис. в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі «допомагали» бізнесменам ввозити свої товари «за прискореною процедурою», а також «обходити» обов’язкові імпортні платежі.

Фото: ssu.gov.ua

Так, в Одесі затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який «занижував» для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких «оцінював» у $500.

У Львові затримано головного державного інспектора митного поста «Краківець», який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень.

У разі відмови — погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі за матеріалами СБУ перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий — начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за «безперешкодне» ввезення іноземних товарів в Україну.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.