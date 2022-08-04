З літа фіндопомога Україні збільшилася - НБУ — Finance.ua

З літа фіндопомога Україні збільшилася - НБУ Вчора 09:12 — Казна та Політика

З літа фіндопомога Україні збільшилася - НБУ

З початку літа обсяги фінансової допомоги Україні збільшились.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дзвінка з інвесторами, організованого Morgan Stanley.

«З червня надходження міжнародної допомоги в Україну прискорилося. Ми сподіваємось, що ці темпи збережуться і надалі», — сказав він.

У НБУ наголосили, що фінансова підтримка допомагає долати військові виклики для фіскального сектора, витрати якого значно зросли, зокрема на оборону та соціальні потреби.

Фіндопомога також знижує тиск на міжнародні резерви України.

Довідка Finance.ua:

за оперативними даними, в липні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 169,6 млрд гривень. Також у липні до бюджету надійшло 80,4 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів);

Кабінет Міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.



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