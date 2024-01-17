З Києва до Бучі планують запустити трамвай — Finance.ua

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З Києва до Бучі планують запустити трамвай

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З Києва до Бучі планують запустити трамвай
З Києва до Бучі планують запустити трамвай
Через бойові дії на Київщині було пошкоджено 27 тис. об'єктів житлової, транспортної та соціальної інфраструктури, яку будуть відновлювати в рамках програми відновлення Київщини. Серед завдань — запуск трамваю сполученням «Київ — Буча — Гостомель — Блиставиця».
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
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«За рішенням Київської облради, програма комплексного відновлення Київщини передбачає запуск до 2027 року трамвайного сполучення „Київ — Буча — Гостомель — Блиставиця“. Очікується, що це зменшить навантаження маршрутних таксі на автодорогу, що сприятиме покращенню трафіку на цій ділянці шляху», — сказала Шуляк.
Також вона розповіла житлові плани: відбудова 104 приватних житлових будинків, які були повністю зруйновані, а також викуп за програмою «Нова оселя» готових квартир у новобудовах Київської області для осіб, житло яких було знищено.
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Крім цього, планується відновити багатоквартирні будинки, які підлягають капітальному ремонту та демонтажу. Загалом, зазначила Шуляк, відбудувати планують 405 будинків, з яких 352 підлягають реконструкції і 53 будуть будувати з нуля.
За напрямком відновлення соціальної інфраструктури планують повністю відбудувати чотири школи, шість дитсадків і три заклади професійно-технічної освіти. Також планують створити лікарні, що надаватимуть у плановому й екстреному порядку високоспеціалізовану медичну допомогу в умовах стаціонару і амбулаторно.
«Йдеться про будівництво та реорганізацію КНП КОР „Київська обласна клінічна лікарня“ і КНП КОР „Київська обласна дитяча лікарня“ до лікарень обласного рівня. Орієнтований бюджет однієї обласної лікарні — 5 млрд грн. Фінансування планується отримати з донорських коштів та за рахунок субвенцій з бюджету», — сказала Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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