З держбюджету виділять гроші спеціально для суден "зернового коридору" — Finance.ua

З держбюджету виділять гроші спеціально для суден "зернового коридору" Сьогодні 14:28 — Казна та Політика

З держбюджету виділять гроші спеціально для суден "зернового коридору"

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому зміни до державного бюджету ( законопроєкт № 8399 ). Так, передбачали гроші для фінансування страхування суден, які беруть участь у «зерновому коридорі».

Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа в Facebook.

Основна внесена зміна — це норма, що передбачає страхування суден, які беруть участь у «зерновому коридорі», обсягом до 20 млрд грн.

«Ми внесли кілька важливих змін. За 2022 рік було експортовано з України близько 16 млн тонн агропродукції. Ми зацікавлені, щоб цей аграрний експорт зберігався, бо це і надходження до державного бюджету, і робочі місця для людей», — зауважила депутатка в ефірі телеканалу «Рада».

Прийняті парламентом зміни стосуються суден, які ходять як під прапором України, так і під прапорами іноземних держав. Кошти для компенсації шкоди будуть виділятись урядом України.

«Разом ми шукаємо шляхи для забезпечення роботи українських портів та розширення номенклатури для товарообігу. Упевнений, що запуск гарантування компенсації ризиків стане потужним сигналом для стабілізації української та світової економіки», — прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно Україна звернулася до Туреччини та ООН з проханням розпочати переговори щодо продовження чорноморської зернової угоди, домагаючись її пролонгації щонайменше на один рік та включення порту Миколаєва.

Зазначимо, «зернова угода» була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.

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