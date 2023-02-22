Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро

Аграрний ринок
20
Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро
Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро
Уряд Фінляндії вирішив виділити ще 5 млн євро Всесвітній продовольчій програмі (WFP), яка закуповує зерно в Україні та везе його до африканських країн.
Про це йдеться у заяві МЗС Фінляндії.
За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма закуповує зерно в України та везе його до африканських країн, які постраждали від продовольчої кризи.
Чорноморська зернова ініціатива сприяла відправці понад 18 мільйонів тонн зерна та інших продуктів харчування з України в період з червня 2022 року по січень 2023 року, зазначили в зовнішньополітичному відомстві країни.
Читайте також
«Через WFP Фінляндія підтримує як Україну, так і країни, які постраждали від продовольчої кризи. Україна отримає необхідний дохід, а країни, які страждають від дефіциту зерна та високих цін, отримають украй необхідне зерно», — заявив фінський міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.
Реалізація «зернової ініціативи» також стабілізує світові ціни на продовольство, зазначили у відомстві.
Там нагадали, що Фінляндія підтримала реалізацію «зернової ініціативи» ще минулого року, профінансувавши постачання зерна з України до Сомалі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.