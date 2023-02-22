Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро — Finance.ua

Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро Сьогодні 15:33 — Аграрний ринок

Фінляндія вирішила підтримати "зернову угоду", виділивши 5 млн євро

Уряд Фінляндії вирішив виділити ще 5 млн євро Всесвітній продовольчій програмі (WFP), яка закуповує зерно в Україні та везе його до африканських країн.

Про це йдеться у заяві МЗС Фінляндії

За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма закуповує зерно в України та везе його до африканських країн, які постраждали від продовольчої кризи.

Чорноморська зернова ініціатива сприяла відправці понад 18 мільйонів тонн зерна та інших продуктів харчування з України в період з червня 2022 року по січень 2023 року, зазначили в зовнішньополітичному відомстві країни.

«Через WFP Фінляндія підтримує як Україну, так і країни, які постраждали від продовольчої кризи. Україна отримає необхідний дохід, а країни, які страждають від дефіциту зерна та високих цін, отримають украй необхідне зерно», — заявив фінський міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

Реалізація «зернової ініціативи» також стабілізує світові ціни на продовольство, зазначили у відомстві.

Там нагадали, що Фінляндія підтримала реалізацію «зернової ініціативи» ще минулого року, профінансувавши постачання зерна з України до Сомалі.

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