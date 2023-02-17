Переговори про продовження "зернової угоди" розпочнуться за тиждень - заступник міністра — Finance.ua
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Переговори про продовження "зернової угоди" розпочнуться за тиждень - заступник міністра

Казна та Політика
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За тиждень почнуться переговори про продовження ініціативи, що підтримується ООН, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих рф після її вторгнення.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, якого цитує Reuters.
«Переговори про продовження (угоди щодо) зернового коридору розпочнуться за тиждень, і тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін», — сказав заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.
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«Думаю, здоровий глузд візьме гору, і коридор буде продовжено», — сказав він.
Він сказав, не вдаючись у подробиці, що на росію чиниться тиск не лише з метою продовження дії угоди щодо коридору, а й з метою покращення його роботи.
«Ми бачимо, що супротивник починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде складно — як це було у листопаді», — сказав Васьков.
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Нагадаємо, Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів («Одеса», «Чорноморськ», «Південний»), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Угоду у листопаді продовжили на 120 днів. Але росія саботує перевірки суден у межах «зернової ініціативи».
Через затримку інспекцій з боку рф за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства. Україна закликає міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, вимагати від росії припинення штучних затримок у роботі «зернового коридору».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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