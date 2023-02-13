В ООН розповіли про успіхи "зернового коридору" — Finance.ua

В ООН розповіли про успіхи "зернового коридору"
Україна вже експортувала "зерновим коридором" 21,12 млн тонн агропродукції.
Як свідчать дані ООН, в розрізі вантажів кукурудза займає 47% від загального обсягу, пшениця - 29%, соняшникова олія і шрот - по 5%, інша сільгосппродукція - 14%.
Разом з тим найбільшим імпортером українського продовольства є Китай (4,2 млн тонн). Також значні обсяги імпорту припадають на Іспанію (3,8 млн), Туреччину (2,4 млн), Нідерланди (1,2 млн) і Єгипет (724,7 тис.тонн).
Експорт зерна під час війни
22 липня 2022 року Україна та росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.
1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.
17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.
26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною