З 24 липня змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв: як тепер отримати права — Finance.ua

З 24 липня змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв: як тепер отримати права Вчора 09:00 — Технології&Авто

24 липня, змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Цієї неділі, 24 липня, змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Щоб отримати посвідчення, водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту).

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання.

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Нагадаємо, у «Дію» повернули посвідчення водія та техпаспорт. Тепер цифрові документи знову можна знайти у застосунку — вони підтягнуться автоматично після авторизації.

Також ми писали , що у Європейському союзі впроваджено преференції для громадян України, які розширюють можливості використання прав водія. Нові правила набирають чинності з 23 липня.

Відтепер у ЄС можна:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія.

Довідка Finance.ua:

В Україні спростили процедуру відновлення посвідчення водія. Відновити втрачене посвідчення водія можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіальному сервісному центрі, який працює. Для відновлення необхідно лише паспорт. Замість паспорта можна надати інші документи, що засвідчують особу. Наприклад, посвідчення біженця чи дозвіл на тимчасове проживання.

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