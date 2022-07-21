У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв — Finance.ua

У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв 21.07.2022, 19:00 — Особисті фінанси

У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв

У Європейському союзі впроваджено преференції для громадян України, які розширюють можливості використання прав водія. Нові правила набирають чинності з 23 липня.

Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

«Новий Регламент встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Все аби зменшити адміністративний тягар для тих, хто через російську повномаштабну агресію вимушено перебуває в ЄС та отримав тимчасовий захист», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Відтепер у ЄС можна:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень, виданих вперше з терміном дії 2 роки;

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів, достатньо проведення перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Кого стосуються нові правила

Ці зміни стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом в країнах ЄС.

Новий Регламент передбачає для компетентних органів країн ЄС можливість перевірки чинності українського посвідчення водія за допомогою порталу «Дія» та онлайн-сервісу перевірки документів на сайті Головного сервісного центру МВС, який також має англомовну версію.

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