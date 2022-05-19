З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд — Finance.ua

З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд

Вчора 18:42 — Особисті фінанси

З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд

З суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках Києва.

Про це повідомляє сайт «Сьогодні» з посиланням на Асоціацію перевізників Києва та Київської області. Цінники по 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах.

«Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень», — розповів Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Подорожчання перевізники пов’язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.

«Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання — це вимушений крок», — додає голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Водночас на маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється — 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.