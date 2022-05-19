З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд — Finance.ua

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З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд

Вчора 18:42Особисті фінанси
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З 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїздЗ 21 травня у приватних маршрутках Києва дорожчає проїзд
З суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках Києва.
Про це повідомляє сайт «Сьогодні» з посиланням на Асоціацію перевізників Києва та Київської області. Цінники по 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах.
«Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень», — розповів Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.
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Подорожчання перевізники пов’язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.
Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.
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«Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання — це вимушений крок», — додає голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.
Водночас на маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється — 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.
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За матеріалами: Сьогодні
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