Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень — Finance.ua

Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень

Вчора 13:27 — Особисті фінанси

Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень

Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% — до 50 гривень.

Про це повідомили учасники групи «Довідковий Бориспіль» у Facebook.

У зв’язку з різким підвищенням ціни на паливо та його дефіцитом, з 16 травня 2022 року ПАТ «АТАСС-Бориспіль» піднімає ціни на проїзд на 30%.

Як зазначили на підприємстві, це вимушений захід — для збереження робочих місць та безперервної роботи маршрутів.

Отже, вартість проїзду складатиме:

«Бориспіль — Бориспільська» — 50 гривень;

«Бориспіль — Лівобережна» — 70 гривень;

«Бориспіль — Сошників» — 65 гривень;

«Бориспіль — Старе» — 60 гривень;

«Бориспіль — Рогозів» — 33 гривні.

Інформація Finance.ua:

у Києві повертається плата за проїзд у транспорті з понеділка 16 травня. Оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні програми та мобільний додаток «Київ цифровий»;

у разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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