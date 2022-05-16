Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень — Finance.ua
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Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень

Вчора 13:27Особисті фінанси
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Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривеньПроїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень
Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% — до 50 гривень.
Про це повідомили учасники групи «Довідковий Бориспіль» у Facebook.
У зв’язку з різким підвищенням ціни на паливо та його дефіцитом, з 16 травня 2022 року ПАТ «АТАСС-Бориспіль» піднімає ціни на проїзд на 30%.
Як зазначили на підприємстві, це вимушений захід — для збереження робочих місць та безперервної роботи маршрутів.
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Отже, вартість проїзду складатиме:
  • «Бориспіль — Бориспільська» — 50 гривень;
  • «Бориспіль — Лівобережна» — 70 гривень;
  • «Бориспіль — Сошників» — 65 гривень;
  • «Бориспіль — Старе» — 60 гривень;
  • «Бориспіль — Рогозів» — 33 гривні.

Інформація Finance.ua:

  • у Києві повертається плата за проїзд у транспорті з понеділка 16 травня. Оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні програми та мобільний додаток «Київ цифровий»;
  • у разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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