Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень — Finance.ua

Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень
Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% - до 50 гривень
Проїзд у маршрутках із Борисполя до Києва подорожчав на 30% — до 50 гривень.
Про це повідомили учасники групи «Довідковий Бориспіль» у Facebook.
У зв’язку з різким підвищенням ціни на паливо та його дефіцитом, з 16 травня 2022 року ПАТ «АТАСС-Бориспіль» піднімає ціни на проїзд на 30%.
Як зазначили на підприємстві, це вимушений захід — для збереження робочих місць та безперервної роботи маршрутів.
Отже, вартість проїзду складатиме:
- «Бориспіль — Бориспільська» — 50 гривень;
- «Бориспіль — Лівобережна» — 70 гривень;
- «Бориспіль — Сошників» — 65 гривень;
- «Бориспіль — Старе» — 60 гривень;
- «Бориспіль — Рогозів» — 33 гривні.
Інформація Finance.ua:
- у Києві повертається плата за проїзд у транспорті з понеділка 16 травня. Оплачувати проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні програми та мобільний додаток «Київ цифровий»;
- у разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.