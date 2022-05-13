Киевские перевозчики анонсировали существенное повышение стоимости проезда — Finance.ua

«Ситуация [с горючим] влияет, поэтому, я думаю, ближе к июню, если будет такая ситуация с ценами на горючее, когда ценники уже будут 60, 70 грн, то я думаю будут вынуждены перевозчики все же поднять стоимость проезда до 15 гривен», — сказал Моисеенко.
По его оценкам, сегодня на маршруты выезжают 30% подвижного состава из-за дефицита горючего и низкого пассажиропотока.
Справка Finanace.ua:
в конце апреля в Украине возник дефицит горючего на АЗС. В целях решения проблемы 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%;
7 мая стало известно, что четверть украинских заправок повысила цены на топливо, литр бензина стоил около 55 гривен;
по словам президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, топливный кризис в Украине продлится минимум два месяца.