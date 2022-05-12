Мошенничество во время войны: талоны на топливо — Finance.ua

Мошенничество во время войны: талоны на топливо

Сегодня 19:02 — Криминал

Схема стара, как мир, но в нынешних условиях дефицита топлива она снова актуализировалась.

Пока одна из возможностей заправиться — по заранее приобретенным талонам. Вот мошенники и продают такие талоны.

Только они недействительные, а узнать об этом можно уже на АЗС.

Или аферисты просят предоплату на карту и исчезают, оставляя вас без талонов, топлива, денег.

Подробнее о схеме с талонами на топливо мы писали еще до полномасштабной войны в этой статье.

Как уберечься

Не переводите средства вперед, не переводите деньги тем, кому не доверяете. Это универсальное правило убережет ваши финансы.

Еще одно из золотых правил: старайтесь не покупать ничего с рук. Желание сэкономить несколько гривен может сыграть с вами плохую шутку.

Если же речь идет о чем-то дефицитном, как топливо, тщательно проверьте информацию о продавце. Потраченное на это время, поверьте, окупится.

Читайте больше в нашем материале

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.