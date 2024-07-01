З 2025 року в Україні запрацює єдиний туристичний реєстр — Finance.ua

З 2025 року в Україні запрацює єдиний туристичний реєстр
Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення єдиного туристичного реєстру, він розпочне функціонування з 2025 року.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, передають Українські Новини.
«Порядок визначає процедуру ведення єдиного туристичного реєстру, його структуру, функціонування, адміністрування, процедуру формування і внесення інформації про субʼєктів туристичної діяльності, а також електронну (технічну та інформаційну) взаємодію між публічними електронними реєстрами, іншими електронними інформаційними ресурсами, автоматизованими системами, а також оприлюднення інформації», — написав він.
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Реєстр призначений для створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг та забезпечення субʼєктів господарювання, державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших осіб достовірною інформацією про субʼєктів туристичної діяльності та обʼєкти туристичної інфраструктури.
За словами Мельничука установлено, що датою початку функціонування єдиного туристичного реєстру є 1 січня 2025 року.
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