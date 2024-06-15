Туристична галузь: які області в Україні сплатили найбільше податків у першому кварталі — Finance.ua

Туристична галузь: які області в Україні сплатили найбільше податків у першому кварталі Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

Туристична галузь: які області в Україні сплатили найбільше податків у першому кварталі

У першому кварталі 2024 року податкові надходження від туристичної галузі зросли у більшості областей порівняно з 2023 роком. У лідерах за зростанням — Київ та західні регіони.

Про це стало відомо завдяки аналізу Державного агентства розвитку туризму.

Які області сплатили найбільше податків

Західні регіони України показали найбільший приріст податкових надходжень:

Івано-Франківська область: зростання на 113% (73 млн 64 тис. грн у 2024 році проти 34 млн 237 тис. грн у 2023 році, 40 млн 600 тис. грн у 2021 році);

зростання на 113% (73 млн 64 тис. грн у 2024 році проти 34 млн 237 тис. грн у 2023 році, 40 млн 600 тис. грн у 2021 році); Тернопільська область: зростання на 90% (7 млн 14 тис. грн у 2024 році проти 3 млн 691 тис. грн у 2023 році, 3 млн 700 тис. грн у 2021 році);



зростання на 90% (7 млн 14 тис. грн у 2024 році проти 3 млн 691 тис. грн у 2023 році, 3 млн 700 тис. грн у 2021 році); Рівненська область: зростання на 75% (6 млн 729 тис. грн у 2024 році проти 3 млн 836 тис. грн у 2023 році, 3 млн 200 тис. грн у 2021 році);

зростання на 75% (6 млн 729 тис. грн у 2024 році проти 3 млн 836 тис. грн у 2023 році, 3 млн 200 тис. грн у 2021 році); Волинська область: зростання на 84% (5 млн 642 тис. грн у 2024 році проти 3 млн 62 тис. грн у 2023 році, 2 млн 600 тис. грн у 2021 році);

Водночас за перші три місяці 2024 року Київ сплатив до бюджету 183 млн 691 тис. грн, що значно перевищує показник 2023 року — 108 млн 5 тис. грн. Це навіть більше, ніж у 2021 році, коли сума становила 179 млн 200 тис. грн.

Південь та схід України: чи є туризм у фронтових регіонах

Порівняно з іншими регіонами, на сході та півдні України зафіксовано найменші податкові надходження, і у порівнянні з довоєнним 2021 роком, показники дуже низькі. Однак, цікавим є те, що у деяких областях все ж відбулось зростання відносно минулого року.

Луганська область: податкові надходження залишилися майже на тому ж рівні, що й торік, склавши близько 14 тис. грн, що на 99% менше порівняно з 2021 роком (2 млн 100 тис. грн);

податкові надходження залишилися майже на тому ж рівні, що й торік, склавши близько 14 тис. грн, що на 99% менше порівняно з 2021 роком (2 млн 100 тис. грн); Херсонська область: цього року податкові надходження склали лише 600 тис. грн, що трохи більше, ніж торік (405 тис. грн), але значно менше порівняно з 2021 роком (7 млн 800 тис. грн);



цього року податкові надходження склали лише 600 тис. грн, що трохи більше, ніж торік (405 тис. грн), але значно менше порівняно з 2021 роком (7 млн 800 тис. грн); Запорізька область: за перший квартал 2024 року податкові надходження склали 3 млн 849 тис. грн, що трохи більше, ніж у 2023 році (2 млн 982 тис. грн), але на 73% менше, ніж у 2021 році (14 млн 300 тис. грн);



за перший квартал 2024 року податкові надходження склали 3 млн 849 тис. грн, що трохи більше, ніж у 2023 році (2 млн 982 тис. грн), але на 73% менше, ніж у 2021 році (14 млн 300 тис. грн); Донецька область: цьогоріч податкові надходження склали 2 млн 595 тис. грн, що більше, ніж торік (1 млн 522 тис. грн), але на 76% менше, ніж у 2021 році (10 млн 600 тис. грн).



Результати першого кварталу 2024 року свідчать про позитивну динаміку зростання податкових надходжень від туристичної галузі в більшості регіонів України, порівняно як з 2023, так і з довоєнним 2021 роком.

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А це означає, що навіть у такий скрутний для країни час туризм не тільки адаптується та відновлюється, але й знаходить шляхи для розвитку.

Нагадаємо, на заході України зростає попит на внутрішній туризм через обмеження подорожей за кордон. У той же час, спостерігається очікуване велике падіння на півдні та сході.

Довідка Finance.ua

Денис Шмигаль повідомив, що втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів. На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів;

На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів; за даними проєкту «росія заплатить» КSE Institute, сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд;



у ЮНЕСКО зазначали, на відновлення культурних об’єктів та туристичної галузі Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.

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