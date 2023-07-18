З 18 липня до «Нафтогазу» перейшли ще три газорозподільні підприємства — Finance.ua
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З 18 липня до «Нафтогазу» перейшли ще три газорозподільні підприємства

Особисті фінанси
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З 18 липня до «Нафтогазу» перейшли ще три газорозподільні підприємства
З 18 липня до «Нафтогазу» перейшли ще три газорозподільні підприємства
Від 18 липня до Групи Нафтогаз доєднались ще три газорозподільні підприємства. Йдеться про «Сумигаз», «Вінницягаз» і «Дніпропетровськгаз».
Про це повідомляє ТОВ «Газорозподільні мережі України» (бренд «Газмережі»).
«Відповідальність за АТ «Сумигаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Дніпропетровськгаз» несуть дві компанії, що входять до складу Групи Нафтогаз. АТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» управляє активами. ТОВ «Газорозподільні мережі України» (бренд «Газмережі») координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку та отримує належне ліцензіювання задля можливості надавати якісні послуги новим клієнтам», — пояснюють у компанії.
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Нагадаємо, що під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії Газмереж. Вони надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ.
Паралельно тривають трансформаційні процеси на газорозподільних підприємствах Харкова, Кривого Рогу, а також Київської, Житомирської та Львівської областей.

Довідка Finance.ua:

  • споживачі, які не знали щодо переведення до постачальника останньої надії, продовжували платити своєму попередньому постачальнику. І виявилося, що «Нафтогазу» вони заборгували, а газзбуту переплатили;
  • механізму автоматичного переведення грошей з особових рахунків споживачів у газзбутах на рахунок «Нафтогазу» немає.
  • щоб повернути кошти, потрібно звернутися до постачальника з відповідною заявою. Вона може бути написана у довільній формі, але обов’язково повинна містити ваші прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, особовий рахунок, суть заяви, дату та підпис.
За матеріалами:
Finance.ua
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